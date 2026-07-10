Реванш Одилова и Мамашова станет соглавным событием турнира ACA 206 в Москве

Поединок в среднем весе между представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым и киргизским бойцом Алтынбеком Мамашовым утвержден в качестве соглавного на турнире ACA 206, сообщает пресс-служба промоушена.

Данное противостояние станет второй очной встречей спортсменов спустя 10 лет. Первый поединок Одилова и Мамашова, прошедший в 2016 году, завершился ничейным результатом. В активе 33-летнего Фаридуна Одилова 20 побед, 4 поражения и 2 ничьи в профессиональных смешанных единоборствах. На счету 31-летнего Алтынбека Мамашова 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Главным событием турнира ACA 206 станет титульный бой в тяжелом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари.

Турнир ACA 206 состоится 15 августа на «ЦСКА-Арене».