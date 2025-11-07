ACA 195 Корнилов — Вахаев: трансляция боев турнира

Турнир ACA 195 пройдет в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 ноября. Начало вечера ММА — в 15.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 18.00 мск.

Возглавит турнир бой в тяжелом весе между российскими бойцами Кириллом Корниловым (19-2) и Алиханом Вахаевым (14-3).

В полном объеме ACA 195 покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Бои основного карда (с 19.55 мск) можно смотреть в эфире федерального канала «Матч ТВ», а также в ретрансляции телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и в разделе лиги на сайте «СЭ».