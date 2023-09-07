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Сегодня, 15:05

Ибрагим Магомедов заменит бразильца Пессоа в поединке с Долговым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Ибрагим Магомедов заменит бразильца Рене Пессоа в четвертьфинальном поединке Гран-при ACA в среднем весе с Михаилом Долговым, сообщает пресс-служба промоушена.

«Магомедов на коротком уведомлении заменит Пессоа. Бразилец не успел полностью восстановиться после операции на ноге и по рекомендации врачей снялся с боя», — приводит пресс-служба ACA слова президента лиги Алексея Яценко.

Бой Долгова и Магомедова станет главным событием турнира ACA 163, который пройдет в Минске 22 сентября.

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