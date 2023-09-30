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Сегодня, 19:34

Хамзин считает правильным решение Вартаняна уйти из АСА

Алина Савинова
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Боец RCC Ильяс Хамзин поделился мнением о том, что Эдуард Вартанян отказался от контракта с АСА.

«Для Вартаняна АСА — это пройденный этап. Его реальный уровень — UFC. На российском рынке Эдуард уже всем доказал свою состоятельность. Вартаняну нужно двигаться дальше: его место за океаном. Все стремятся попасть в лучшую лигу миру. Это правильно, что он ушел из АСА. Ему надо двигаться в Америку — там его реальный уровень. Думаю, что он будет конкурировать с лучшими бойцами», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Хамзина.

Последний поединок Вартанян провел против Артема Резникова 16 июня в турнире ACA 159. Россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в активе 32-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khamzin-vartanyan-sdelal-pravilno-chto-ushel-iz-asa-289983/
Эдуард Вартанян
ММА
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