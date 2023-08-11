Бой АСА 161 Гасанова и Абдурахманова начнется около 23.30 мск 11 августа

11 августа, в пятницу, в Москве в главном бою АСА 161 подерутся российские средневесы Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. Турнир проходит во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

Бой Гасанов — Абдурахманов начнется около 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию поединка Гасанов — Абдурахманов турнира АСА 161 можно смотреть в прямом эфире на официальном сайте организации АСА. Телеканал «Матч ТВ» бесплатно проведет трансляцию главного боя вечера единоборств. Эфир начался в 20.15.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 161.

На счету 28-летнего Гасанова в ММА — 18 побед и два поражения. У 30-летнего Абдурахманова 15 побед и одно поражение.

ACA 161: полный кард турнира и расписание боев 11 августа.