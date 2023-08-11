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Сегодня, 21:30

Вахаев — Пономарев: смотреть онлайн прямую трансляцию боя АСА 161

Бой АСА 161 Вахаева и Пономарева начнется около 23.00 мск 11 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Григорий Пономарев.
Григорий Пономарев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вечером 11 августа в Москве в соглавном бою АСА 161 подерутся российские тяжеловесы Григорий Пономарев и Мухумат Вахаев. Турнир проходит во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

Смотреть видеотрансляцию турнира АСА 161 можно в прямом эфире на официальном сайте организации АСА. Телеканал «Матч Боец» также покажет поединок Вахаев — Пономарев. «Матч ТВ» бесплатно проведет трансляцию основного карда АСА 161 с боями Гасанов — Абдурахманов и Вахаев — Пономарев. Эфир стартовал в 20.15.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 161.

28-летний Пономарев по прозвищу «Гигант из зала Федора» в ММА одержал шесть побед при двух поражениях. У 33-летнего Вахаева — 11 побед, шесть поражений и одна ничья.

ACA 161: полный кард турнира и расписание боев 11 августа.

Магомедрасул Гасанов, Саламу Абдурахманов, Мухумат Вахаев, Григорий Пономарев. ACA 161: Вахаев — Пономарев, Гасанов — Абдурахманов. Онлайн-трансляция турнира

Григорий Пономарев
ММА
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