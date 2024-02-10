Махно: «Не вижу предмета для спора в бою Гончарова и Вязигина»

Ведущий медиапроектов ACA Алексей Махно поделился впечатлениями от победы Евгения Гончарова над Антоном Вязигиным на турнире ACA 170.

«Еще не огласили вердикт, а я вашему коллеге Саламу Умарову сказал, что Гончаров выиграл 49-46. Я увидел победу Евгения. Второй раунд выиграл Вязигин. Четыре судьи отдали 3-2, и один, как я, — 4-1. Бой не самый содержательный в плане действий. У Евгения не получалось подстроиться под адаптированную корявость Антона. Плюс антропометрия. Было много ударов, много мимо, но Евгений задавал темп и наносил урон. Попадания были не так часты, но их было больше у Гончарова. Он достаточно уверенно победил. Не вижу предметов спора на эту секунду», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гончарова и Вязигина прошел все отведенные пять раундов и завершился победой Евгения единогласным решением судей. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе.