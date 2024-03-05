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5 марта, 12:06

Исмаилов о переносе боя с Токовым: «Толя, тебе повезло»

Давид Хачатрян
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Боец Магомед Исмаилов.
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) прокомментировал перенос реванша с Анатолием Токовым (18-3) из-за травмы, полученной во время тренировочного лагеря.

«У нас плохие и хорошие новости, — начал Исмаилов в соцсетях. — Плохие: наше противостояние с Анатолием Токовым 9 марта не состоится. Хорошие: оно состоится в какую-то другую дату в этом году. Во время весогонки я почувствовал, что мое колено застревает и ведет себя очень нестабильно. Сделали снимок, внутренний мениск порван, наружный отслоен. И, в общем, есть чем заняться моему хирургу. Ничего нового, я знаю, что делать. Иншааллах, максимально быстро реабилитируюсь и вернусь в строй.

Хочу поблагодарить Майрбека Хасиева за то, что сохранил это противостояние, за понимание. И хочу извиниться перед Анатолием Токовым. Понимаю, он провел целый кэмп, отработал. И вот в самом конце узнает такие новости. Мои извинения, Толя, тебе повезло, конечно, но… В любом случае, реально искренне, без шуток, извиняюсь перед тобой.

Я не специально. Все, что должно было нас настигнуть, не должно было нас миновать. И все, что должно было нас миновать, не должно было нас настигнуть. Поэтому принимаю все как есть, благодарю лигу, извиняюсь перед Анатолием Токовым и перед всеми болельщиками. I’ll be back, дорогие друзья. I’ll be back. Иншааллах».

Исмаилов и Токов должны были провести реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.

Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
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