Бадаев: «ACA не делала предложения Мокаеву»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев заявил, что официального предложения о подписании контракта с лигой Мухаммаду Мокаеву (13-0) не делали.

«PFL говорят: ребята, мы не делали ему никакого предложения, это все ложь. Вот скажу так: и мы не делали ему конкретного предложения, если быть откровенными. Мы просто связались с ним. Он сначала не отвечал, потом ответил, потом опять не на связи был, потом мы связались с его ближайшим окружением и заявили лишь о своем желании видеть его в ACA. Готовы были перейти к переговорам предметным, готовы были обсуждать деньги, но до этого не дошло. Является ли это предложением? В том плане, каким он выставляет, нет, потому что предложения не было, было лишь желание и интерес», — сказал Бадаев Meta Fight.

Ранее PFL обвинила Мокаева во лжи, заявив, что представители лиги не предлагали ему контракт.