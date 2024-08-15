Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 12:39

ACA может подписать двух бывших бойцов Bellator

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что бывшие бойцы Bellator Сидни Аутло и Йоэль Ромеро могут пополнить ростер лиги в следующем году.

«Я лично вел переговоры по Сидни Аутло и Йоэлю Ромеро. Мы договорились с Ромеро по сумме и планировали его привлечь на декабрьский турнир. Но немного не срослось. Вопрос откладывается. Вероятно, мы увидим Ромеро в ACA в первой декаде следующего года. Переговоры были предметными, и по сумме тоже была ясность», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Аутло 31 год. Последний бой провел в ноябре 2023 года на турнире Bellator 298, проиграв Эй Джею Макки единогласным решением судей. В его активе 17 побед и шесть поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент АСА Бадаев заявил, что Резников не будет боксировать 28 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости