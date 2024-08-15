ACA может подписать двух бывших бойцов Bellator

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что бывшие бойцы Bellator Сидни Аутло и Йоэль Ромеро могут пополнить ростер лиги в следующем году.

«Я лично вел переговоры по Сидни Аутло и Йоэлю Ромеро. Мы договорились с Ромеро по сумме и планировали его привлечь на декабрьский турнир. Но немного не срослось. Вопрос откладывается. Вероятно, мы увидим Ромеро в ACA в первой декаде следующего года. Переговоры были предметными, и по сумме тоже была ясность», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Аутло 31 год. Последний бой провел в ноябре 2023 года на турнире Bellator 298, проиграв Эй Джею Макки единогласным решением судей. В его активе 17 побед и шесть поражений.