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Бадаев считает, что противостояние Вахаев — Пономарев для многих будет противостоянием ACA и Fight Nights

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о карьере Григория Пономарева в лиге после боя с Мухуматом Вахаевым.

«Мы подписали Пономарева на три боя в рамках «Гран-при». Если он потерпит поражение от Вахаева, лига будет заинтересована в том, чтобы Григорий провел оставшиеся бои в ACA. Я думаю, Пономарев и сам в этом заинтересован. В противном случае это будет выглядеть некрасиво. Будто мы подписали парня из другой лиги и утвердились за счет его поражения нашему экс-чемпиону. Является ли это противостоянием ACA и AMC Fight Nights? Безусловно, но не в наших головах. Но болельщики и журналисты проводят такие аналогии. Конечно, интересно смотреть за тем, как два чемпиона AMC Fight Nights пришли к нам в лигу. Мы говорили о противостоянии чемпионов разных лиг — вот оно», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Поединок между Пономаревым и Вахаевым состоится 11 августа в рамках турнира ACA 161. В активе 33-летнего Вахаева 11 побед и 6 поражений в ММА. На счету 28-летнего Пономарева 6 побед и 2 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-protivostoyanie-vakhaev-ponomarev-dlya-mnogikh-budet-protivostoyaniem-aca-i-fight-nights-272671/
Григорий Пономарев
ММА
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