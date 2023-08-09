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Вахаев: «Постараюсь достойно и скромно провести бой с Пономаревым»

Алина Савинова
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Российский боец Мухумат Вахаев рассказал о подготовке к поединку с Григорием Пономаревым.

«Переживаю, как и любой спортсмен. Хочу выиграть. Тренировался не один день. Шел к этому. Постараюсь очень достойно и скромно провести бой в клетке. Пятираундовые бои очень тяжелые. Как будто готовишься к двум боям. Бывает на самом деле, что заканчиваются три раунда, и ты думаешь: «Все, больше не могу». Но приходится идти до конца. Ты разделяешь клетку пять раундов, поэтому каждый спарринг приходится делать по семь-восемь раундов. Разница очень большая. Пятираундовые бои — очень тяжело», — цитирует Вахаева Metaratings.ru.

Поединок между Пономаревым и Вахаевым состоится 11 августа в рамках турнира ACA 161. В активе 33-летнего Вахаева 11 побед и 6 поражений в ММА. На счету 28-летнего Пономарева 6 побед и 2 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhaev-postarayus-skromno-provesti-boi-s-ponomarevym-272709/
Григорий Пономарев
ММА
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