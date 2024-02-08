Турнир российской лиги АСА 170 пройдет в пятницу, 9 февраля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Начало турнира в 17:00 по московскому времени — в это время стартуют прелимы.

Прямая трансляция АСА 170 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч», а также на официальном сайте промоушена.

Кард АСА 170

Евгений Гончаров vs Антон Вязигин

Алан Гомес vs Азам Гафоров

Шамиль Абдулаев vs Абдул-Рахман Джанаев

Виталий Слипенко vs Никола Дипчиков

Мухамед Коков vs Дауд Шайхаев

Апти Бимарзаев vs Лэнс Палмер

Давлатманд Чупонов vs Луис Рафаэль

Вечер возглавит поединок в тяжелом весе за титул чемпиона АСА между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным. Бойцы уже встречались в декабре 2020 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Гончаров.