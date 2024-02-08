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8 февраля, 17:00

АСА 170 Гончаров — Вязигин: дата и расписание боев турнира

Турнир АСА 170 пройдет 9 февраля в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Евгений Гончаров
Евгений Гончаров.
Фото Соцсети

Турнир российской лиги АСА 170 пройдет в пятницу, 9 февраля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Начало турнира в 17:00 по московскому времени — в это время стартуют прелимы.

Прямая трансляция АСА 170 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч», а также на официальном сайте промоушена.

Кард АСА 170

  • Евгений Гончаров vs Антон Вязигин
  • Алан Гомес vs Азам Гафоров
  • Шамиль Абдулаев vs Абдул-Рахман Джанаев
  • Виталий Слипенко vs Никола Дипчиков
  • Мухамед Коков vs Дауд Шайхаев
  • Апти Бимарзаев vs Лэнс Палмер
  • Давлатманд Чупонов vs Луис Рафаэль

Вечер возглавит поединок в тяжелом весе за титул чемпиона АСА между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным. Бойцы уже встречались в декабре 2020 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Гончаров.

Антон Вязигин
Евгений Гончаров
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