АСА 170 Гончаров — Вязигин: дата и расписание боев турнира
Турнир АСА 170 пройдет 9 февраля в Москве
Турнир российской лиги АСА 170 пройдет в пятницу, 9 февраля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Начало турнира в 17:00 по московскому времени — в это время стартуют прелимы.
Прямая трансляция АСА 170 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч», а также на официальном сайте промоушена.
Кард АСА 170
- Евгений Гончаров vs Антон Вязигин
- Алан Гомес vs Азам Гафоров
- Шамиль Абдулаев vs Абдул-Рахман Джанаев
- Виталий Слипенко vs Никола Дипчиков
- Мухамед Коков vs Дауд Шайхаев
- Апти Бимарзаев vs Лэнс Палмер
- Давлатманд Чупонов vs Луис Рафаэль
Вечер возглавит поединок в тяжелом весе за титул чемпиона АСА между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным. Бойцы уже встречались в декабре 2020 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Гончаров.
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