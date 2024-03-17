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17 марта, 13:51

Багаутинов считает Гасанова фаворитом в бою с Туменовым

Руслан Минаев
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Экс-боец UFC Али Багаутинов поделился мнением о бое между Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым.

«Гасанов очень серьезный боец, ему давно пора в UFC. Он и в ударке неплохой, и борется хорошо. Есть бойцы, которые застаиваются где-то. Чтобы расти, нужно пробовать себя в лучшей лиге мира. Туменов — непростой боец, дрался в UFC. Альберт хорошо защищается от борьбы. Но 65 на 35 в пользу Магомедрасула Гасанова», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

29-летний Гасанов провел за карьеру 22 боя, одержал 20 побед при 2 поражениях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Али Багаутинов
Альберт Туменов
Магомедрасул Гасанов
ММА
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