ACA 197 Ибрагимов — Магомедов: кард боев турнира, где смотреть трансляцию
Поединок Ибрагимов — Магомедов возглавит кард турнира ACA 197
Турнир АСА 197 пройдет в Москве в пятницу, 5 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.
Основной кард
- Адлан Ибрагимов (9-2) — Муслим Магомедов (5-0)
- Жакшилык Мырзабеков (14-2) — Узаир Абдураков (20-1)
- Фаридун Одилов (19-3) — Эльман Гасанов (11-1)
- Дмитрий Арышев (20-9) — Андерсон Гонсалвес (14-8)
- Алексей Махно (27-12) — Аурел Пиртеа (28-16)
Предварительный кард
- Леонардо Силва (21-6) — Саламу Абдурахманов (17-3)
- Мубаракшо Мубаракшоев (7-0) — Даурен Ермеков (15-6)
- Махарбек Каргинов (19-5) — Энрике Барзола (23-9)
- Имран Букуев (18-4) — Арен Акопян (17-3)
- Александр Грозин (24-6) — Фелипе Фроес (26-10)
- Павел Гордеев (22-6) — Сидни Аутло (20-6)
- Винициус Круз (14-7) — Искандар Мамадалиев (6-1)
- Хафиз Сакибеков (10-3) — Висенте Варгас (23-7)
- Важа Циптаури (14-6) — Айк Казарян (19-5)
Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».
С 16.30 мск трансляцию турнира будет вести канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 22.30 бои также будет показывать канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.
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