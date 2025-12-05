Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

ACA 197 Ибрагимов — Магомедов: кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Поединок Ибрагимов — Магомедов возглавит кард турнира ACA 197
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир АСА 197 пройдет в Москве в пятницу, 5 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Основной кард

  • Адлан Ибрагимов (9-2) — Муслим Магомедов (5-0)
  • Жакшилык Мырзабеков (14-2) — Узаир Абдураков (20-1)
  • Фаридун Одилов (19-3) — Эльман Гасанов (11-1)
  • Дмитрий Арышев (20-9) — Андерсон Гонсалвес (14-8)
  • Алексей Махно (27-12) — Аурел Пиртеа (28-16)

Предварительный кард

  • Леонардо Силва (21-6) — Саламу Абдурахманов (17-3)
  • Мубаракшо Мубаракшоев (7-0) — Даурен Ермеков (15-6)
  • Махарбек Каргинов (19-5) — Энрике Барзола (23-9)
  • Имран Букуев (18-4) — Арен Акопян (17-3)
  • Александр Грозин (24-6) — Фелипе Фроес (26-10)
  • Павел Гордеев (22-6) — Сидни Аутло (20-6)
  • Винициус Круз (14-7) — Искандар Мамадалиев (6-1)
  • Хафиз Сакибеков (10-3) — Висенте Варгас (23-7)
  • Важа Циптаури (14-6) — Айк Казарян (19-5)

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

С 16.30 мск трансляцию турнира будет вести канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 22.30 бои также будет показывать канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лыжники Легков и Егорова переходят на работу в Госдуму. Ранее они были региональными депутатами
ВСУ перебросили под Сумы ранее не участвовавшую в боях бригаду
Чемпионат Европы по балету снова пройдет без России. Хотя отмена санкций, кажется, близка
Что произошло за ночь 22 сентября. Главное
Президент Республики Корея призвал США смягчить санкции против КНДР
Когда-то Кокорин считался главным талантом России, а сейчас вообще никому не нужен в РПЛ. Скандальной карьере конец?
Популярное видео
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ACA 196 Силва — Борисов: дата и кард боев турнира

Вартанян подписал контракт с ACA
Новости
RSS RSS
Все новости