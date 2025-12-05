ACA 197 Ибрагимов — Магомедов: кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир АСА 197 пройдет в Москве в пятницу, 5 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Основной кард

Адлан Ибрагимов (9-2) — Муслим Магомедов (5-0)

Жакшилык Мырзабеков (14-2) — Узаир Абдураков (20-1)

Фаридун Одилов (19-3) — Эльман Гасанов (11-1)

Дмитрий Арышев (20-9) — Андерсон Гонсалвес (14-8)

Алексей Махно (27-12) — Аурел Пиртеа (28-16)

Предварительный кард

Леонардо Силва (21-6) — Саламу Абдурахманов (17-3)

Мубаракшо Мубаракшоев (7-0) — Даурен Ермеков (15-6)

Махарбек Каргинов (19-5) — Энрике Барзола (23-9)

Имран Букуев (18-4) — Арен Акопян (17-3)

Александр Грозин (24-6) — Фелипе Фроес (26-10)

Павел Гордеев (22-6) — Сидни Аутло (20-6)

Винициус Круз (14-7) — Искандар Мамадалиев (6-1)

Хафиз Сакибеков (10-3) — Висенте Варгас (23-7)

Важа Циптаури (14-6) — Айк Казарян (19-5)

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

С 16.30 мск трансляцию турнира будет вести канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 22.30 бои также будет показывать канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.