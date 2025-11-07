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ACA 195 Корнилов — Вахаев: кард боев и где смотреть трансляцию турнира

Кирилл Корнилов и Алихан Вахаев возглавят турнир ACA 195
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир ACA 195 состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 ноября. Бои будут проходить в КСК «Арена». Начало предварительного карда — в 15.30 по московскому времени, основного карда — в 18.00 мск.

Полный кард ACA 195

Основной кард

  • Кирилл Корнилов (19-2) — Алихан Вахаев (14-3)
  • Антон Взигин (16-5) — Зумсо Зураев (8-0)
  • Марат Балаев (12-5) — Венер Галиев (36-15)
  • Максим Гришин (35-10) — Алексей Буторин (16-4)
  • Владимир Васильев (13-4) — Шамиль Ямилов (5-1)

Предварительный кард

  • Антон Винников (17-5) — Русла Меджидов (10-5)
  • Алексей Кунченко (24-5) — Олег Дадонов (21-7)
  • Альберт Гуков (13-1) — Амир Эльжуркаев (10-2)
  • Иван Богданов (17-5) — Фабио Агийар (19-5)
  • Евгений Галочкин (6-1) — Линкольн Энрике (14-7)
  • Оятулло Муминов (13-5) — Иргит Овээнчи (10-0)
  • Айнди Умаханов (12-2) — Эриван Перейра Силва (18-3)
  • Санжар Ажибаев (24-12) — Богдан Плутахин (13-3)
  • Дмитрий Веженко (12-2) — Даниил Мацола (5-0)
  • Артем Душенко (5-3) — Манас Темирбеков (14-8)
  • Пайям Хайдарян (3-0) — Николай Галочкин (8-1)

В полном объеме турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.55 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретрансляция телеэфира доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

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