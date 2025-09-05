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ACA 191 Туменов — Круз: смотреть трансляцию боев онлайн

Турнир ACA 191 состоится в Краснодаре 5 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Альберт Туменов.
Фото Global Look Press

ACA 191 пройдет в «Баскет Холле» в Краснодаре в пятницу, 5 сентября. Начало — в 18.10 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск.

В главном бою встретятся россиянин Альберт Туменов и бразилец Винициус Круз. Во втором по значимости событии шоу запланирован бой между россиянином Мухамедом Коковым и бразильцем Дави Рамосом.

В полном объеме турнир можно смотреть на официальном сайте лиги и телеканале «Матч! Боец». Основной кард покажут на «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru (с 21.00 по московскому времени). Также следить за ходом поединков можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Ключевые события и результатами боев турнира будут доступны в матч-центре ММА «СЭ».

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Альберт Туменов
ММА
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