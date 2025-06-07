Матмуратов победил Полпудникова в главном бою ACA 187 в Москве

Россиянин Александр Матмуратов раздельным решением судей победил соотечественника Алексея Полпудникова. Бойцы возглавили турнир ACA 187, который проходил 6 июня в Москве.

Это был реванш между легковесами. В их первом противостоянии, которое состоялось в 2018 году на турнире АСА 123, Матмуратов так же победил раздельным решением судей.

На счету Матмуратова 18 побед и 7 поражений, у Полпудникова — 35 побед, 12 последний и 1 ничья.