Поветкин о бое Минеев — Штырков: «Ивану будет тяжело»

Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин поделился мыслями о предстоящем поединке между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«Штыркову будет тяжело, потому что Володя сильный боец, сильный кикбоксер. Сейчас и по смешанным неплохо дерется. Ему [Штыркову] будет непросто», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

Минеев и Штырков сразятся 18 ноября в Сочи. Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

15 сентября в Элисте в кикбоксерском противостоянии Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо.