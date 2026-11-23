Сборная России по карате получила путевку на Кубок мира-2028 в Японии

Сборная России по карате автоматически квалифицировалась на командный Кубок мира 2028 года в Японии, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации карате России.

«Благодаря этой бронзе наши спортсмены автоматически квалифицировались на следующий Кубок мира, который пройдет через два года в Японии», — рассказал собеседник агентства.

22 ноября российские каратисты завоевали бронзовые медали командного Кубка мира в Ханчжоу (Китай). В поединке за третье место в дисциплине кумите они победили сборную Ирана со счетом 3:0.

Ранее россияне обыграли действующих чемпионов мира из Египта в четвертьфинале, а в полуфинале уступили Черногории (1:3).

Победителем турнира стала сборная Черногории, обыгравшая в финале Турцию. Российские каратисты выступали на соревнованиях под флагом Всемирной федерации карате (WKF).

Следующий командный Кубок мира пройдет в 2028 году в Токио.