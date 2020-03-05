Каратистка Завгарова дисквалифицирована на два года за допинг

Федерация каратэ России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала спортсменку Лию Завгарову. Об этом сообщает официальный сайт РУСАДА.

Сообщается, что Завгарова была дисквалифицирована на два года. Она была наказана за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 5 декабря 2019 года.

19-летняя Лия Завгарова — представительница Татарстана, чемпионка России 2019 года в личном и командном турнире.