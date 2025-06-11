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Визера переизбрали на пост главы Международной федерации дзюдо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Мариус Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдо (IJF).

Об этом на генеральной ассамблее объявил глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Ингмар де Вос.

«Только что сообщили, что Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдо», — приводит слова де Воса РИА «Новости».

66-летний функционер в 2007 году занял пост главы Международной федерации дзюдо.

Источник: РИА «Новости»
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