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Российская дзюдоистка Гилязова проиграла в поединке за бронзу на чемпионате мира

Алина Савинова

Россиянка Сабина Гилязова не смогла завоевать бронзу на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

В схватке за третье место 30-летняя спортсменка уступила испанке Лауре Мартинес, получив три предупреждения за пассивность.

Гилязова является двукратной чемпионкой России (2022, 2024), а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2021, 2023).

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште (Венгрия) с 13 по 20 июня.

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