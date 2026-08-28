Украинский дзюдоист Чернов отказался пожать руку россиянину Абдулаеву после поединка

Украинский дзюдоист Вадим Чернов отказался пожать руку россиянину Рамазану Абдулаеву после поединка за бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Лозанне.

Схватка в весовой категории до 66 килограммов завершилась победой Абдулаева. После ее окончания россиянин подошел к Чернову, однако украинский спортсмен отказался от рукопожатия.

Исполком Международной федерации дзюдо 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.