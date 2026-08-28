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Украинский дзюдоист Чернов отказался от рукопожатия с россиянином Абдулаевым на турнире Большого шлема в Лозанне

Украинский дзюдоист Чернов отказался пожать руку россиянину Абдулаеву после поединка

Игнат Заздравин
Корреспондент

Украинский дзюдоист Вадим Чернов отказался пожать руку россиянину Рамазану Абдулаеву после поединка за бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Лозанне.

Схватка в весовой категории до 66 килограммов завершилась победой Абдулаева. После ее окончания россиянин подошел к Чернову, однако украинский спортсмен отказался от рукопожатия.

Исполком Международной федерации дзюдо 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

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