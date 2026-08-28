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Турнир Большого шлема по дзюдо в Лозанне: результат финала женщин до 48 кг, золото Воробьевой

Российская дзюдоистка Воробьева выиграла золото турнира Большого шлема в Лозанне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская дзюдоистка Марина Воробьева завоевала золотую медаль турнира Большого шлема, который проходит в Лозанне.

В финале весовой категории до 48 килограммов Воробьева победила испанку Лауру Мартинес Абеленду.

24-летняя Воробьева является бронзовым призером чемпионата Европы 2026 года.

Турнир Большого шлема в Лозанне завершится 30 августа.

Исполком Международной федерации дзюдо 27 ноября 2025 года вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

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