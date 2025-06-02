Адамян и Тасоев вошли в состав сборной России на ЧМ по дзюдо в Будапеште

Федерации дзюдо России объявила состав сборной на чемпионат мира в Будапеште.

У женщин в список вошли Сабина Гилязова, Марина Воробьева (обе — весовая категория до 48 кг), Ирина Зуева, Дарья Курбонмамадова (обе — до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова и Дарья Антонова (обе — до 70 кг), Элис Старцева и Мария Иванова (обе — свыше 78 кг).

Среди мужчин на турнире выступят Аюб Блиев (до 60 кг), Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 г), Матвей Каниковский, Арман Адамян (оба — до 100 кг), Инал Тасоев и Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня. Россияне выступят на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.