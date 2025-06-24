Ковальчук о допуске дзюдоистов из Белоруссии под своим флагом: «Надеемся, подвижки скоро будут и в отношении россиян»

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, за счет чего удалось добиться допуска белорусских дзюдоистов до чемпионата мира под национальным флагом.

«Это работа, которую на протяжении последних нескольких лет проводит в первую очередь наш национальный Олимпийский комитет совместно с Международной федерацией дзюдо. И по многим видам спорта можно наблюдать определенную положительную тенденцию — в плавании, синхронном плавании, фехтовании нас допускают в том числе в командных соревнованиях и эстафетах, чего еще недавно не было. Думаю, улучшения в этом направлении еще будут», — приводят «Известия» слова Ковальчука.

Он также выразил надежду, что в скором времени начнется снятие санкций и в других видах спорта, и пожелал, чтобы это коснулось и россиян.

«Мы считаем отстранение ваших спортсменов таким же несправедливым, как и наших. Поэтому верим и надеемся, что те подвижки, которые есть в отношении белорусского спорта, скоро будут и в отношении российского», — добавил министр спорта и туризма Белоруссии.

С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. В 2023-м МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.