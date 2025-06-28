Дзюдоисты из 16 стран примут участие в этапе Russian Judo Tour в Челябинске

Дзюдоисты из 16 стран мира выступят в Челябинске на международном этапе серии Russian Judo Tour, сообщает ТАСС.

В турнире примут участие более 300 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Индии, Сербии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Китая, Анголы, Венесуэлы, Молдовы, Туркменистана и Монголии. Самой многочисленной командой стала сборная Казахстана — 40 участников.

Соревнования пройдут на арене «Трактор» 28 и 29 июня.

28 июня состоится церемония открытия и определятся победители в категориях до 60, 66 и 73 кг у мужчин, до 63, 70, 78 кг — у женщин.

29 пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, а также до 48, 52 и 57 кг — у женщин.