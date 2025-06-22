Чемпион мира Тасоев уверен, что многие ждут его схватку с Тедди Ринером

Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев считает, что многие ждут его схватку с пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.

«Я думаю, мы обязательно встретимся, потому что эта встреча неизбежна, — цитирует Тасоева ТАСС. — Знаете, без каких-либо принципиальных моментов, это спортивный интерес. Это схватка, которую ждут многие. Я только за».

Тасоев и Ринер встречались в 2023 году в финале чемпионата мира. Француз одержал победу, но позже Международная федерация дзюдо признала ошибку со стороны судей и утвердила обоих спортсменов чемпионами мира.