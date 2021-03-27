Российская дзюдоистка Таймазова не согласна с решением судей в финале «Большого шлема»

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не согласна с решением судей в финале «Большого шлема» в Тбилиси, сообщает ТАСС. В финальном бою в весе до 70 кг она уступила бразильянке Марии Портеле.

«Я не могу согласиться с решением судей, в том числе потому что имела преимущество в финале. Но все равно благодарю их за этот урок, готовиться надо так, чтобы побеждать безоговорочно. Поэтому планы у меня те же — работать и готовиться к Олимпиаде», — сказала Таймазова.