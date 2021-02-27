Федерация дзюдо России проводит проверку по факту массовой драки на турнире в Каспийске
23:15
Федерация дзюдо России проверяет инцидент и устанавливает виновных в массовой драке на турнире в Каспийске.
«Спорт не допускает насилия. Федерация уже проводит проверку и устанавливает виновных. В ближайшее время пройдет дисциплинарная комиссия, где будет рассмотрен произошедший инцидент. Все виновные будут наказаны в обязательном порядке», — сказала пресс-атташе федерации Мария Тихонравова ТАСС.
На первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров во дворце спорта имени Али Алиева произошла массовая драка, в том числе с участием спортсменов.
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