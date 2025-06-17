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Дзюдоист Арбузов — о победе на ЧМ: «Хочется повторять такие результаты, быть многократным»

Ана Горшкова
Корреспондент

Чемпион мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг Тимур Арбузов заявил, что хочет стать многократным победителем мирового первенства.

«Что дальше? Не сбавлять, работать больше, потому что хочется повторять такие результаты, быть многократным. Все только начинается. Сейчас домой, небольшой перерыв, и работать еще больше, потому что сейчас на меня будут уже заряжаться по-другому. Чтобы не сдавать кондиции, надо работать на сто процентов», — приводит слова Арбузова ТАСС.

В финале чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг Арбузов победил грузина Тито Григалашвили.

21-летний спортсмен завоевал первое золото для российских дзюдоистов на турнире в Венгрии.

Источник: ТАСС
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Тимур Арбузов
Дзюдо
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