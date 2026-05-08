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8 мая, 16:50

Керимов завоевал серебро на турнире Большого шлема по дзюдо в Астане

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский дзюдоист Сайгид Керимов стал серебряным призером турнира Большого шлема, который проходит в Астане.

В финале весовой категории до 66 кг Керимов уступил представителю Узбекистана Абдурахиму Нутфуллаеву.

Ранее бронзовые награды на турнире завоевали россияне Кристина Дудина (до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг).

Турнир в Астане проходит с 8 по 10 мая. Российские спортсмены выступают под национальным флагом, а в случае победы звучит гимн России.

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