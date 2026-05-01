Блиев победил украинца в финале и выиграл турнир Большого шлема

Российский дзюдоист Аюб Блиев стал победителем турнира «Большого шлема», который проходит в Душанбе.

В финальной схватке в весовой категории до 60 кг 28-летний спортсмен оказался сильнее украинца Артема Лесюка.

Блиев является бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы.

Турнир завершится 3 мая. Российские дзюдоисты выступают с национальной символикой — флагом и гимном. Это стало возможным после решения Международной федерации дзюдо, которая в ноябре 2025 года вернула россиянам соответствующие права.

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