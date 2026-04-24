На турнире Большого шлема по дзюдо в Душанбе выступят 22 россиянина
Пресс-служба Федерации дзюдо России сообщила, что на турнире Большого шлема в Душанбе выступят 22 российских спортсмена.
У мужчин в соревнованиях примут участие Аюб Блиев и Ачыты Домбуу (до 60 кг), Яго Абуладзе и Герман Кобец (до 66 кг), Данил Лаврентьев и Карен Галстян (до 73 кг), Акроман Парчиев и Таурлан Байсиев (до 81 кг), Эльдар Аллахвердиев и Мансур Лорсанов (до 90 кг), Адам Сангариев (до 100 кг), Бислан Катамардов и Артем Золотухин (свыше 100 кг).
В женском турнире Россию представят Аина Моисеева (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Наталья Елкина, Ольга Мухина (обе — до 57 кг), Камила Бадурова и Стефания Власова (обе — до 63 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг), Александра Рябченко (до 78 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг).
Турнир в Душанбе пройдет с 1 по 3 мая. 27 ноября 2025 года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.