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Российский дзюдоист Адамян выиграл золото на турнире «Большого шлема»

Алина Савинова

Российский дзюдоист Арман Адамян победил на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.

В финальном поединке 28-летний спортсмен нанес поражение соотечественнику Идару Бифову.

Адамян является чемпионом мира 2023 года, чемпионом Европы 2019 года, а также победителем Европейских игр-2019.

Турнир «Большого шлема» в Абу-Даби проходит с 28 по 30 ноября. Российские спортсмены выступают на нем под национальным флагом и гимном. Всего в Абу-Даби приехали 19 дзюдоистов из России.

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Дзюдо
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