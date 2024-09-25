Атомный Бык, который пугал Тайсона, нокаутировал Льюиса и прошел через рехаб, чтобы вернуться в бокс

30 лет назад, 24 сентября 1994 года, Леннокс Льюис проиграл нокаутом — и во многом из-за этого стал одним из величайших тяжеловесов в истории.

Если нас чему-то и учат события последнего времени — не стоит сбрасывать со счетов андердогов. У нас период боксерского реализма, время, когда фанаты расстаются с иллюзиями и начинают смотреть на вещи более-менее трезвым взглядом. Или хотя бы задумываются об этом. Наш 2024-й — год апсетов. Джошуа брутально нокаутирован Дюбуа. Тайсон Фьюри проиграл Усику, побывав на полу. Уайлдера вырубил Чжан. О том, как чуть ранее прикончили нескольких проспектов Агит Кабайел и Мартин Баколе, уже не будем.

Возвращаясь к Джошуа и Фьюри, которые олицетворяют собой сегодняшнюю эпоху британских тяжеловесов, по-настоящему значение их боев, заполненных стадионов, побед и поражений, мы оценим гораздо позже, как произошло с Ленноксом Льюисом, героем другого времени. У Льюиса было много чего любопытного в карьере, но по-настоящему его сделал тем, кем он стал — один бой. Нелепое на первый взгляд, совершенно дурацкое поражение от Оливера Маккола.

Оливер Маккол был младший из девятерых детей, выросший в гетто, без отца, но стал талантливым боксером. Нестабильным, с тягой к запрещенным препаратам, но упорным, с потрясающей способностью держать удар, которая была еще примечательнее, чем его атакующая мощь. Из всех спарринг-партнеров молодого еще Тайсона он был одним из самых выдающихся, потому что он не бежал из ринга в ужасе, а наслаждался процессом — и Тайсон не мог его смять.

«Да он не человек», — говорил Железный Майк, как будто даже побаиваясь.

«Я никогда не был на полу, ни в любителях, ни в профессионалах. Майк избивал других спарринг-партнеров, а я говорил, что, наверное, делаю что-то правильно, потому что он не отбивает мне голову... Я видел, как слишком многие были избиты, затем кричали и сваливали оттуда, причем им даже не заплатили», — вспоминал Маккол.

Логичным образом он оказался на контракте у Дона Кинга — а так как тот иногда все же заботился о своих боксерах, то и с приличным тренером. Пять боев без поражений сделали его официальным претендентом на пояс, которым владел Льюис. А готовил его к чемпионскому бою Эммануэль Стюард.

А Льюис после Олимпиады, где он выиграл золото под флагом Канады, в профессионалы перешел уже в Великобритании. Контракт ему предлагал Боб Арум, канадские промоутеры, но Леннокс выбрал Англию и Фрэнка Мэлоуни, так как реальной боксерской инфраструктуры в Канаде тогда не было. Залы, тренеры и спарринг-партнеры, регулярные боксерские ивенты — все было или в США, или по другую сторону Атлантики. Вот только ехал Льюис на таланте. Талант заметил еще Кас Д?Амато, когда Леннокс спарринговал с Тайсоном-подростком, это известная история. В углу у него были разные люди, а на момент боя против Маккола — Пепе Корреа.

Пуэрториканец Корреа войдет в историю как неудачник после этого поединка, но это тот самый человек, который показывал пленки Мухаммеда Али и Рэя Робинсона будущей суперзвезде Рэю Леонарду в своем зале в Мэриленде.

«Зал работал пару месяцев, когда пришел Рэй Леонард, — вспоминал Пепе. — Он хотел спросить, может ли он позаниматься боксом. Я сказал — пацан, можешь, но сначала принеси записку от своей мамы, что она не против! Он жил в паре кварталов, так что скоро нарисовался у меня с запиской. Вот так Рэй и пришел в бокс».

Оливер Макколл (справа) и Леннокс Льюис (слева) в бою 1994 года. Фото Getty Images

Со слов Корреа, даже когда Анджело Данди был в углу Леонарда во время поединков, основную работу в зале тот проводил именно с Пепе. Потом Леонард решил, что Данди слишком дорого ему обходится — и ему даже искать не пришлось, кем его заменить. Еще Хосе Корреа работал с Морисом Блокером и Саймоном Брауном, Эктором Камачо...

«Обычно эти ребята с весом за 90 кг так не бегают, как бегал Леннокс, — рассказывал Корреа. — После пробежки он завтракал, затем я заходил к нему в комнату, он обычно смотрел там записи боев. Он очень много почерпнул, изучая других бойцов».

Есть версия, что тренерского авторитета его было недостаточно, чтобы заставить Льюиса готовиться всерьез к тем боям, которые сам Леннокс не считал серьезными.

С другой стороны, у нас недостаточно сведений, чтобы сказать: «Вот Льюис считал Маккола легкой прогулкой». Дэн Дува предлагал объединительные бои с Риддиком Боу или Майклом Мурером. В сущности, бой с Боу уже был запланирован на конец года — нужно было только пройти Маккола. Гонорарный фонд был 31 млн долларов, достаточная мотивация, чтобы не облажаться? И бой продлился слишком мало, чтобы увидеть проблемы с физической формой, к тому же у британца была привычка медленно стартовать в бою, присматриваясь к сопернику. Он начал осторожно, работая в основном левой, ряд джебов проходили, затем во втором раунде он подключил правую — стандартная картина для его поединков. Но что-то было не так.

В проморолике Льюис сидел за шахматной доской, затем смахивал с нее фигуры и говорил: «Хватит игр, ты имеешь дело с гроссмейстером!»

Леннокс Льюис (справа) и тренер Эмануэль Стюард. Фото Соцсети

Оливер Маккол не был гроссмейстером, да и вообще, скорее всего, в шахматы не играл. Но внимательно смотрел на Льюиса, анализировал и составлял план на бой — Эммануэль Стюард.

«У Леннокса была скверная привычка тренироваться не так усердно, если соперник был не очень известным. Я был уверен, что с Оливером так и будет, — это версия Стюарда. — Я взял его сильные стороны, его мощь, его крепкую челюсть и составил план — идти за Ленноксом, используя способность держать удар, бить на сближении и вообще атаковать всем, чем можно. У Леннокса была дыра под правый удар в то время, а у Оливера была хорошая правая. Все сработало!»

Льюис зацепил Маккола правым кроссом. И уверенно пошел за ним. Скорее всего, если бы Леннокс разыгрывал все до верного, как в более поздних боях, он бы дожал Маккола позже. Но здесь сработал «инстинкт убийцы», британец вошел на ударную дистанцию и пробивал левой-правой — и Макколл рефлекторно и на взрыве ударил навстречу, точно так же, но быстрее. Льюис встал, но определенно был потрясен, и рефери решил, что бой продолжать не стоит.

В интервью после боя Леннокс сказал, что бой остановили рано, и рефери ограбил его. Соперник обиделся и отказался проводить реванш, который был бы выгоден и ему (за 10 млн!), и Дону Кингу. Дальше произошла размолвка Атомного Быка с тренером, возможно, кем-то срежиссированная, по слухам, Дона Кинга напрягало влияние Стюарда, который по факту был не только тренером, но и менеджером для многих боксеров. Так или иначе, Леннокс Льюис дал отставку Пепе Корреа, возложив на него часть вины за поражение, нанял Стюарда, а Оливер Маккол быстро пояс потерял. Так или иначе, все сыграло в пользу Леннокса Льюиса. С Эммануэлем Стюардом он вернул пояс, объединил пояса, изменил стиль и подход в ринге, но временами все равно подходил к подготовке несерьезно, зато вписал себя в историю как чемпион, который взял реванши за все поражения (и у Маккола, и у Хасима Рахмана).

Реванш с Атомным Быком в 1997 году был за тот же пояс WBC, который стал вакантным — им владел Тайсон, но когда Леннокс стал претендентом, Майк и Дон Кинг выбрали защиту против Эвандера Холифилда. А Льюис получил реванш с Макколом.

Макколл был мало похож на себя, отказывался боксировать, в перерывах между раундами разгуливал по рингу и плакал, да, в общем, это тяжело описать — нужно видеть. Это было так плохо и странно, что атлетическая комиссия заблокировала выплату его гонорара в 3 млн долларов и направила в психиатрическую клинику (деньги потом отдали, за вычетом штрафа в 250 тысяч).

Потом его арестовывали за кокаин и марихуану, нападение на полицейского и сопротивление аресту, он попал в программу реабилитации и вроде бы справился, затем вернулся в бокс.

Сейчас он живет в Техасе с женой Алетией, которую знает с детства. У них было семеро детей, самого младшего они потеряли — он был застрелен на улице. Элайджа Макколл боксирует, правда, без особых успехов, челюсть отца он не унаследовал, все четыре поражения у него нокаутами. В 2013 году в Польше отец и сын Макколлы выступали в одном боксерском шоу. Отец проиграл по очкам, а вот сын — техническим нокаутом. Оливер выступал до 2019 года (ему было уже 54 года), и поражение от Льюиса остается единственным досрочным — но в нокауте он так и не побывал. Никто так и не смог опрокинуть Атомного Быка.