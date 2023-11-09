Вопрос получения американским боксером Джонсоном гражданства РФ рассмотрят 13 декабря
Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе получения американским боксером Кевином Джонсоном российского гражданства.
Вопрос о получении гражданства должен был быть рассмотрен 8 ноября.
«Комиссию перенесли на 13 декабря. Кевин Джонсон подал все документы, он в списках. Надеемся, все будет хорошо. Давайте дождемся решения комиссии», — сказал Хрюнов «СЭ».
Ранее американский боксер попросил у Президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.
44-летний Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.
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