Вопрос получения американским боксером Джонсоном гражданства РФ рассмотрят 13 декабря

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе получения американским боксером Кевином Джонсоном российского гражданства.

Вопрос о получении гражданства должен был быть рассмотрен 8 ноября.

«Комиссию перенесли на 13 декабря. Кевин Джонсон подал все документы, он в списках. Надеемся, все будет хорошо. Давайте дождемся решения комиссии», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее американский боксер попросил у Президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

44-летний Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.