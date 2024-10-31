В Госдуме призвали не искать политический след в отстранении Поветкина

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо дождаться доказательств в деле об отстранении российского боксера Александра Поветкина, прежде чем искать в этом политический подтекст.

«Я бы пока не приплетал сюда политику. Все-таки сначала надо разобраться в ситуации, в том, насколько обвинения подкреплены доказательствами. Нужно изучить все материалы. Потому что сейчас мы можем все что угодно, на политику списывать. Но это же наш известный спортсмен, знаменитый, любимый. Надо дождаться либо подтверждения информации, либо каких-то дополнительных данных, чтобы мы могли делать выводы», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Поветкин временно отстранен 31 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).