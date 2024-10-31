Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Допинг

Сегодня, 23:07

В Госдуме призвали не искать политический след в отстранении Поветкина

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо дождаться доказательств в деле об отстранении российского боксера Александра Поветкина, прежде чем искать в этом политический подтекст.

«Я бы пока не приплетал сюда политику. Все-таки сначала надо разобраться в ситуации, в том, насколько обвинения подкреплены доказательствами. Нужно изучить все материалы. Потому что сейчас мы можем все что угодно, на политику списывать. Но это же наш известный спортсмен, знаменитый, любимый. Надо дождаться либо подтверждения информации, либо каких-то дополнительных данных, чтобы мы могли делать выводы», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Поветкин временно отстранен 31 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Источник: Газета.Ru
Александр Поветкин
Дмитрий Свищев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
АНО «Диалог» запустит проект по борьбе с фейками
Небензя указал на «бешенство» в Киеве из-за переселения украинцев в РФ
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Глава Башкирии сообщил об атаке беспилотников ВСУ на промпредприятия ТЭК
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поветкин временно отстранен ITA от турниров по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Поветкин допускает политический подтекст обвинения в применении допинга

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости