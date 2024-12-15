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Усик — о реванше с Фьюри: «Будет еще сложнее, чем в первом поединке»

Алина Савинова
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Украинский боксер Александр Усик ожидает, что его реванш с британцем Тайсоном Фьюри будет складываться сложнее, чем первый поединок.

«Конечно, [в этот раз] легче не будет. Думаю, будет еще сложнее. Я всегда настраиваюсь на тяжелую борьбу. Меня будоражат такие вещи. Мне не нужно, чтобы было просто. Бриллианты нельзя найти в легкости, потому что их там нет. Вы не сможете добиться успеха без упорного труда. Все, что дается легко, плохо растет», — приводит Daily Mail слова Усика.

Также спортсмен рассказал о своей подготовке к этому бою.

«Мы внедрили много нового: ходим на руках 15 минут для набора сил, бегаем, плаваем. Мы достигли уровня, когда можем сидеть под водой в течение 10 минут, что очень помогает моей физической форме, выносливости и дыханию во время боя», — добавил он.

Фьюри и Усик проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде. В их первом поединке, который состоялся в мае, победу раздельным решением судей отдали украинскому боксеру.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Источник: Daily Mail
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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