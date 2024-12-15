Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию, где проведет реванш с украинцем Александром Усиком.

Фанаты тепло встретили спортсмена, прибывшего в государство на Аравийском полуострове.

Фьюри и Усик проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде. В их первом поединке, который состоялся в мае, победу раздельным решением судей отдали украинскому боксеру.

Усик является действующим обладателем титулов WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. За карьеру он одержал 22 победы в 22 боях. У Фьюри 34 победы при 1 ничьей и 1 поражении.