Тренер Рамазан Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал о своей главной ошибке в поединке брата Магомеда Исмаилова против Владимира Минеева.

«Одна из самых больших ошибок нашего угла и моя личная ошибка, что я этот бой не остановил раньше, видя, какие удары пропускает Мухаммад. Нужно было выбрасывать полотенце. Это самая главная ошибка. Но, слава Богу, все хорошо. Я бы себе не простил, если со здоровьем случились бы какие-нибудь проблемы. Потому что в таком состоянии, уже дестабилизированном, дезориентированном, можно пропустить, не то чтобы специально, но можно было пропустить удар в затылок, в затылочную область, где уже могло все сказаться очень плохо», — сказал Исмаилов в интервью «СЭ».

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей по итогам восьмираундового боя по боксу. Бойцы возглавили турнир по боксу, который проходил 20 июля в Москве.