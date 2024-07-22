Тренер Исмаилова: «Магомед слишком переоценил себя и недооценил Минеева»

Тренер Магомеда Исмаилова (18-3) Мухаммад Мирзоев считает, что Исмаилову не хватило наработок в техническом плане, чтобы одолеть чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1).

«Магомед сделал операцию и через полтора месяца подрался с Владимиром Минеевым. Как вы себе представляете? Полтора месяца он только залечивал свое оперированное колено. Он провел максимум 5-6 тренировок полноценно по боксу. Против высококлассного спортсмена, ударника выходить на таком уведомлении — это неправильно.

Магомед Исмаилов слишком переоценил себя и недооценил Минеева в боксе. Я так считаю. Потому что вы сами видели все. Функционально он был готов. Тут не хватило наработок в техническом плане. Магомед делал все, чтобы удосрочить Минеева, а у того оказалась тоже крепкая голова», — сказал Мирзоев «СЭ».

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.