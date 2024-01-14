Тренер Бивола: «Смит в бою с Бетербиевым делал все неправильно. Ходил пешком, стоял у канатов»

Каллум Смит в бою с Артуром Бетербиевым боксировал так, как удобно сопернику — спокойно допускал того на среднюю дистанцию, плохо двигался. Такое мнение в беседе с «СЭ» высказал тренер чемпиона мира WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола — Геннадий Машьянов.

— Все прогнозы осуществились сегодня в ринге, — сказал Машьянов. — Вопрос был — когда это случится [нокаут]. А то, что это случится, перед боем было однозначно ясно. Обоих я неоднократно видео в боях. И Дима даже боксировал с Каллумом Смитом по любителям — по-моему, в 2012 году. Они боксировали в 75 килограммов. Дима тогда выиграл все три раунда — уверенно, спокойно. Пару лет назад Каллум даже заявлял в интервью, что хотел бы взять реванш у Димы.

— Что Смит делал неправильно в бою с Бетербиевым?

— Все неправильно делал. Он позволял Артуру без ударов входить в среднюю дистанцию. Он не путался держать его на длинной дистанции. Не двигался на ногах, ходил пешком, останавливался у канатов или просто стоял в центре ринга и принимал удары в глухую защиту. Чисто в техническом плане он делал все так, как удобно Артуру.

У меня такое впечатление, что они [команда Смита] рассчитывали на какой-то случайный удар: отзащищавшись — ответить, или встретить в какой-то момент одним ударом, попытаться послать в нокдаун. Но у них этого не получилось. Они, грубо говоря, ни разу не смогли довести точный удар до Артура.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде и защитил титулы чемпиона мираа в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO.