Саламов: «Бетербиев выглядел в бою со Смитом так, словно ему 27 лет»

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Умар Саламов оценил победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

«Я не удивлен результатом боя, потому что предполагал, что Бетербиев закончит его досрочно. Но полагал, что Смит покажет более конкурентное сопротивление. На 99 процентов я был уверен, что Артур выиграет бой досрочно. Ему как будто 27 лет. Я удивляюсь, потому что каждый раз думал, что возраст даст о себе знать. И каждый раз он превосходит себя», — приводит слова Саламова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде и защитил титулы чемпиона мираа в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO.