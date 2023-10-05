Тимоти Брэдли назвал лучшего в мире боксера: «Мы никогда не видели ничего подобного»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) уверен, что таких, как абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0), в боксе еще не было.

«Я верю в Кроуфорда, я думаю, что он особенный. Мы никогда не видели ничего подобного в этом виде спорта. Я это могу с уверенностью сказать. Кроуфорд — прирожденный победитель. Он физически силен, он не нормальный, он инопланетянин», — сказал Брэдли в интервью FightHype.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.