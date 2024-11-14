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Сегодня, 05:49

Тайсон и Пол провели битву взглядов перед боем

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и американский видеоблогер Джейк Пол провели битву взглядов перед поединком.

Восьмираундовый бой будет носить статус официального, он состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, США. Участники поединка заработают 60 миллионов долларов на двоих.

За свою карьеру 58-летний боксер одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а 2 его боя были признаны несостоявшимися. Первый поединок Тайсона после возвращения на ринг в 2020 году завершился вничью.

27-летний Пол одержал 10 побед в профессиональном боксе.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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