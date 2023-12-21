Тактаров о возможном поединке Ян — Макгрегор: «За деньги — почему бы и нет? Бой однозначно продастся»

Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном проведении боя между Петром Яном и Конором Макгрегором по правилам бокса.

«Насколько я понимаю, это работа Умара Кремлева. Он развивает бокс, молодец. Делает нестандартные движения, которые могут привлечь лишнее внимание. Сейчас тяжело с олимпийским боксом, он пытается развивать профессиональный. Возможен ли такой бой? За деньги — почему бы и нет? Не знаю, какие у них контракты с UFC — имеют ли они право выступать за пределами лиги. Если они выйдут из контракта, бой однозначно продастся. Причем однозначно продастся в Саудовской Аравии, в Дубае — там они популярные ребята», — сказал Тактаров «СЭ».

Дуэль взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора состоялась на боксерском турнире в Дубае, где в главных боях выступали Альберт Батыргазиев и Евгений Тищенко.

После дуэли российский боец назвал реальным боксерский поединок против Макгрегора.