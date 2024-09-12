Шакур Стивенсон получил травму и не подерется с Джо Кординой 12 октября в Эр-Рияде

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) получил травму руки и был прооперирован. Об этом объявила промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing. Они ожидают, что чемпион вернется на ринг в начале следующего года.

Стивенсон должен был подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в андеркарте вечера бокса, на котором выступят чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) и чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0), против экс-чемпиона по версии IBF в полулегком весе Джо Кордины (17-1).