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Сергей Ковалев — Робин Сафар: когда бой и время начала трансляции

Сергей Ковалев проведет поединок против Робина Сафара 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Ковалев.
Фото USA Today Sports

Сергей Ковалев выйдет в ринг против Робина Сафара в рамках боксерского вечера Ring of Fire в субботу, 18 мая. Турнир пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Бой Ковалева и Сафар ожидается после 21.00 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию. В России легальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также смотреть бой можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси — на TNT Sports.

На счету россиянина — 35 побед, 4 поражения и 1 ничья. Швед провел 16 боев (12 нокаутов), в которых у него нет ни одного поражения.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Сергей Ковалев
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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